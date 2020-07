Covid, tamponi a tappeto anche a Viadana

VIADANA - Screening a tappeto a Viadana per contrastare i nuovi casi di Coronavirus. "Nei quartieri con la maggiore presenza di nuovi casi di COVID-19, si terrà un’attività di screening mediante l’offerta di tampone nasofaringeo gratuito ai residenti. Il criterio di selezione dei soggetti da sottoporre a screening è la prossimità territoriale ai casi positivi", ha spiegato il sindaco facente funzione Alessandro Cavallari.

Le vie prescelte per lo stesso sono:

FRAZ. CICOGNARA

Via Deledda

Via Codebruni Levante

Via Nobis

Via Piave

Via Risorgimento

Via Deledda,

Via Rimembranze

Via Resistenza,

Via Amendola



FRAZ. COGOZZO

Via Gioberti

Via Don Mazzi,

Via Pangona

Via Milano

Via Carducci



VIADANA CENTRO

Vicolo Caleffo

Via Gerbolina,

Via XXV Aprile

Via Beethoven

Via Bedoli

Via Orefice

Via Aroldi

Via Veneto

Via Cavour

Via Convento

Via XX Settembre

Via Garibaldi

Via Maini

Vicolo Brolo

Via Bonini

Via Zanoni

Via Chopin

Via San Francesco



FRAZ. BUZZOLETTO

Via Codisotto

FRAZ. CIZZOLO

Via Mentana

FRAZ. BELLAGUARDA

Via Argine Ceriana

I soggetti si potranno recare al piazzale Learco Guerra, nel parcheggio dello stadio rugby presso la tenda USCA, mercoledì 8 luglio, dalle 15 alle 19, giovedì 9 luglio, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

La polizia locale e la protezione civile passeranno nelle vie sopraelencate e nei negozi principali a lasciare volantino in italiano e inglese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO