Casalmaggiore, tamponi nasofaringei gratuiti oggi e domani

CASALMAGGIORE (8 luglio 2020) - Tamponi nasofaringei gratuiti oggi e domani per alcune zone e vie di Casalmaggiore individuate da Ats Val Padana assieme al Comune, con la georeferenziazione di Regione Lombardia. Lo ha annunciato ieri sera il sindaco Filippo Bongiovanni.

"Il focolaio importante che ha colpito un'azienda della bassa parmense vede, tra gli altri, anche 18 nostri residenti coinvolti. Sono lavoratori di una cooperativa che fornisce manodopera all'azienda - ha spiegato il sindaco -. Dopo i 15 casi nei macelli viadenesi legati anch 'essi a tali cooperative. Onde evitare qualsiasi insorgere a livello di comunità di ulteriori problematiche, la decisione di Regione, Ats e Comune di Casalmaggiore e Viadana di uno Screening nelle zone con più residenti colpiti".

Poco fa il primo cittadino ha confermato l'attivazione dell’attività di screening mediante l’offerta di tampone nasofaringeo ai residenti nei quartieri con la maggiore presenza di nuovi casi di COVID-19.

Il criterio di selezione dei soggetti da sottoporre a screening è la prossimità territoriale ai casi positivi dunque le vie prescelte per lo stesso sono:

- Via Corsica

- Via XX Settembre

- Via Trieste

- Via Trento

- Via Bixio

- Via Azzo Porzio

- Via Verdi

- Via San Leonardo

I soggetti si potranno recare presso l'Oratorio San Leonardo in via Corsica 28:

• Oggi dalle ore 15 alle ore 19;

• Giovedì 9 luglio, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

La Polizia Locale con la Protezione Civile passeranno nelle vie citate e nei negozi principali a lasciare volantino in italiano e inglese.

