Il Busi dichiarato Covid free, tornano le visite agli ospiti

CASALMAGGIORE (7 luglio 2020) - «Covid free». La Fondazione Conte Carlo Busi di Casalmaggiore, come conferma la presidente Roberta Bozzetti, «adesso lo è». E da ieri, dopo una settimana di sperimentazione, è stato avviato il Progetto Incontro, «un doveroso tentativo attraverso il quale la Fondazione, in mancanza di linee guida specifiche, cerca di rispondere, così come possibile, al bisogno dei familiari di poter incontrare i propri congiunti residenti in struttura in un contesto protetto e finalizzato a favorire la fuoriuscita dal senso di isolamento causato dall’emergenza Covid-19». Progetto Incontro si svolge da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11.30, presso due specifici accessi (denominati A e B), dotati di una vetrata in plexiglass, appositamente adeguati nel Salone Marinai della Fondazione, e ha una durata massima di trenta minuti. L’incontro deve essere prenotato con almeno due giorni di anticipo, telefonando al centralino della Fondazione Conte Carlo Busi al numero 0375-43644, da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, oppure via mail al seguente indirizzo: info@geriatricobusi.it indicando il nominativo del residente, le proprie generalità, un recapito telefonico unitamente al numero di visitatori.

