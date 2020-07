Fiume Oglio, il ponte è assediato dai detriti

CANNETO-PIADENA (7 luglio 2020) - Già evidenziato lo scorso 24 marzo, è andato peggiorando il problema del legname trascinato dalla corrente e appoggiato ai piloni del ponte sul fiume Oglio tra Canneto sull’Oglio e Piadena Drizzona. I già numerosi detriti legnosi, tra rami e tronchi, incagliati in grande quantità, in particolare, contro il pilone più vicino al territorio piadenese, in tre mesi e mezzo sono aumentati. Rami e tronchi che, oggettivamente, in genere non provocano guai particolari, anche se va ricordato quanto avvenne il 22 luglio 2010 a Calvatone. In seguito ad un incendio doloso dei materiali legnosi che si erano affastellati contro uno dei piloni, il secolare ponte in ferro che collega Calvatone ad Acquanegra sul Chiese fu chiuso alla circolazione stradale sino al primo agosto.

