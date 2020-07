Asolana, situazione disastrosa

CASALMAGGIORE (6 luglio 2020) - Da quando, il 29 e il 30 novembre 2019, La Provincia si occupò dello stato pietoso della provinciale 343 Asolana, nulla è cambiato. L’emergenza sanitaria per tre mesi ha impedito che la situazione, già disastrosa, peggiorasse ulteriormente, ma i guai, a distanza di oltre sette mesi, restano tutti. A Casalmaggiore una delle situazioni peggiori è rappresentata dalla cosiddetta “Rotonda Diotti”, che presenta buche e avvallamenti pesanti, ma ci sono problemi anche in diversi tratti a nord, a Martignana di Po, San Giovanni in Croce, soprattutto agli ingressi del centro abitato (in corrispondenza con la Giuseppina e a nord) e Piadena. L’asfalto si sbriciola spesso e a poco servono i rattoppi temporanei, necessari in genere dopo forti piogge. I sindaci dei centri attraversati dall’Asolana hanno confermato da tempo la assoluta necessità di porre mano alla situazione. Casalmaggiore e San Giovanni in particolare, come centri più penalizzati, hanno segnalato più volte le problematiche aperte alla Provincia, ma interventi a breve non sono previsti. Peraltro l’Asolana sarebbe passata ormai, almeno in teoria, nelle competenze dell’Anas, ma il passaggio formale non risulta ancora completato. Il risultato è che nessuno si occupa del problema e la strada, che ora pare “terra di nessuno”, è messa sempre peggio, con buona pace di automobilisti e camionisti.

