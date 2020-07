A Viadana un altro focolaio

VIADANA (5 luglio 2020) - Ancora un luogo dove si lavora la carne, sede di contagio da Coronavirus. L’ultimo in ordine di tempo ad essere interessato è il salumificio Fratelli Rosa di Viadana, dove su 25 dipendenti sottoposti a tampone sono emersi sei casi di Covid-19, uno dei quali ha comportato il ricovero di un uomo – non in gravi condizioni – all’ospedale Maggiore di Cremona. I focolai dei giorni scorsi erano stati individuati al salumificio Gardani (11 positivi sui 160 i dipendenti), al macello Ghinzelli (altri 41 positivi su 421 dipendenti, 31 dei quali residenti tra le provincie di Cremona e Mantova), sempre in zona Gerbolina. L’allarme era scattato anche al Macello Martelli di Dosolo dove invece su 250 tamponi effettuati erano state trovate solamente cinque positività. La cosa che lascia bene sperare è che i casi positivi sono asintomatici o debolmente positivi. Solamente nel caso del macello Ghinzelli, seguendo le indicazioni di Ats, la produzione si era fermata per tre giorni.

Sui nuovi casi, Ats è in stretto contatto con l’amministrazione comunale e con il sindaco Alessandro Cavallari. «Come per gli altri casi, anche per il salumificio Rosa attenderemo le indicazioni di Ats in merito ad una eventuale sospensione cautelativa della produzione».

