Imposte rotte e pericolanti, i cittadini: «Intervenite»

CASALMAGGIORE (5 luglio 2020) - «C’è bisogno di un intervento urgente di manutenzione alle finestre del palazzo di proprietà dell’amministrazione provinciale». A dirlo, riferendosi all’edificio che in via Cairoli ospita gli uffici dell’Inps e del Centro per l’Impiego, sono alcuni cittadini che si sono rivolti alla nostra redazione di Casalmaggiore per sollecitare chi di dovere a provvedere. «Ci sono le imposte rotte con alcune listelle che sembrano pericolanti — ci hanno detto alcune persone —. Potrebbe esserci il rischio che si stacchi qualche parte e che possa cadere in testa a qualcuno. Con quali conseguenze? Si deve fare qualcosa per mettere in sicurezza quelle finestre. Anche esteticamente vedere un edificio pubblico in quelle condizioni non è proprio il massimo».

Abbiamo girato la questione al presidente dell’amministrazione provinciale Mirko Signoroni: «Non sono stati ancora definiti i dettagli, ma abbiamo in programma di effettuare un’opera di manutenzione del palazzo provinciale di Casalmaggiore».

