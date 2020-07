Fatto saltare nella notte il postamat

VIADANA/CICOGNARA (4 luglio 2020) - Banda in azione nella notte tra venerdì e sabato al postamat dell'ufficio postale di Cicognara. I malviventi sono entrati in azione all'una e trenta facendo saltare il bancomat. Le fiamme hanno intaccato anche l'ufficio postale che oggi è rimasto chiuso. In corso di quantificazione i danni. Indagano i carabinieri di Viadana.

