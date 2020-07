Auto da rottamare? Pensa a tutto il Comune

CANNETO SULL’OGLIO (4 luglio 2020) - Demolizione dell’auto gratuita per i cittadini che vivono o lavorano a Canneto. L’amministrazione comunale con in testa il sindaco Nicolò Ficicchia ha ideato l’iniziativa «Ripuliamo la città», che ha l’obiettivo di rimuovere dal territorio comunale le auto abbandonate e aiutare i cittadini e le aziende che dovessero rottamare la propria vettura. L’iniziativa, completamente gratuita, per i cittadini prevede il ritiro gratuito dell’auto ed il disbrigo delle pratiche al pubblico registro automobilistico. «L’idea è nata dal fatto che in paese c’erano diverse auto abbandonate, di persone magari trasferitesi all’estero o irreperibili. Siamo venuti a contatto con la Infinity Car di Trezzano sul Naviglio con cui abbiamo sottoscritto un accordo che durerà fino alla fine dell’anno», spiega il primo cittadino. «I cittadini contattando gli uffici comunali o l’azienda possono usufruire del servizio, a patto che dalla macchina non vengano smontati e asportati dei pezzi. Sono già state una decina, dall’inizio dell’anno, le auto rimosse e rottamate senza costi per la cittadinanza».

