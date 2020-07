Casa al Mare, la spiaggia: 'Puliamo e utilizziamola'

CASALMAGGIORE (4 luglio 2020) - «Nessun controllo, nessuna pulizia». Il gruppo civico Il Listone – La comunità che dialoga, rappresentato in consiglio comunale da Alberto Fazzi, lancia un nuovo appello all’amministrazione comunale sulla questione della Casa al Mare e della vicina spiaggia: «Ora serve prendere una decisione».

«Avevamo proposto l’utilizzo della Casa per piccoli gruppi autogestiti, con preferenza per enti e associazioni di assistenza ai disabili; abbiamo lanciato l’idea di utilizzare il parcheggio interno a pagamento. Ma le idee sono rimaste inascoltate e anzi, l’amministrazione è rimasta in silenzio. E allora noi rilanciamo l’allarme: la spiaggia del Comune è attualmente diventata spiaggia libera. Siamo andati di nuovo a vedere: non c’è più la separazione, non c’è sorveglianza, la spiaggia è sporca e frequentata da chiunque voglia andarci, di giorno e di notte. Il degrado è evidente e aumenta di giorno in giorno. Il contrasto con la vicina spiaggia del Comune di Seravezza è stridente e imbarazzante: aperta ai residenti di quel Comune, attrezzata, pulita, sorvegliata, in questi giorni ci vanno i ragazzi del centro estivo. E da noi? Degrado totale. E ai sensi degli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, il Comune di Forte potrebbe ritirare la concessione. Eppure - osserva il Listone - basterebbe poco: assumere il bagnino per un paio di mesi, in modo da avere la spiaggia pulita, sicura, in ordine e attrezzata, per dare la possibilità ai casalaschi di trascorrere qualche ora al mare, nel fine settimana o quando vogliono. Riservare l’accesso ai residenti di Casalmaggiore, eventualmente facendo pagare un costo simbolico per le spese di sanificazione delle attrezzature».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO