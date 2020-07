Sorpasso e schianto: con la moto contro la recinzione di una casa, 53enne ferito

CASALMAGGIORE (3 luglio 2020) - In seguito ad un sorpasso finisce con la moto in mezzo alla recinzione di una casa. Protagonista dell’incidente stradale, avvenuto poco prima delle 10.15 di oggi lungo la provinciale 85 ‘Bassa di Casalmaggiore’ all’altezza del Nucleo Strada, un 53nne di Gussola. L’uomo, in sella ad una Bmw di grossa cilindrata, stava procedendo in direzione di Martignana di Po, preceduto da un furgone Iveco e da un’autovettura. Il furgone ha iniziato la svolta a sinistra e in contemporanea la moto ha iniziato a sorpassare la macchina che lo precedeva: il conducente probabilmente non si è reso conto che il furgone aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra e si è verificata la collisione. Sul posto l’autoambulanza della Cremona Soccorso e i carabinieri di Rivarolo del Re. Il motociclista è stato portato all’ospedale con codice giallo, per lesioni di media gravità. Illeso il conducente 27enne del furgone.