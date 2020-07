Vandali all'imbarcadero degli Amici del Po

CASALMAGGIORE (3 luglio 2020) - Vandalismi alla Polisportiva Amici del Po. "Che brutto risveglio - dicono i responsabili della società -. Nella notte è stata distrutta, non senza fatica, la libreria che avevamo collocato poche settimane fa all'imbarcadero. Dovevamo ancora inaugurarla ufficialmente. È triste, perché era un nostro regalo alla città, realizzato durante il lockdown da Severino e Cinzia. È triste perché è stata rotta anche la targa di metallo, quasi a voler dire "non potrete salvare nulla, dovrete buttare tutto". E "fa sorridere che il vandalo o i vandali abbiano potuto raggiungere la libreria con facilità perché solo pochi giorni prima eravamo stati noi, sempre come volontari, a tagliare il prato".

