Lezioni alla Santa Chiara per diventare «buttafuori»

CASALMAGGIORE (3 luglio 2020) - La Fondazione Santa Chiara di Casalmaggiore, durante l’emergenza sanitaria, non si è mai fermata, come conferma il direttore Mirko Bozzetti, affiancato dalla segretaria amministrativa Maruska Quarenghi (mentre la segreteria didattica è a cura di Monica Bravi). «Oltre alle lezioni a distanza online — spiega il direttore — a settembre partiranno dei nuovi corsi per maggiorenni, come quello per assistente alla poltrona di studio odontoiatrico». Il corso ha una durata di 700 ore, di cui 300 dedicate ad attività teorico e pratiche e 400 di tirocinio formativo presso studi odontoiatrici. L’iscrizione è gratuita, il costo di frequenza è di 1.350 euro.

Ma ci sarà anche un corso per addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, gli ex ‘buttafuori’, una figura professionale disciplinata dalla legge che prevede la partecipazione ad uno specifico corso di formazione per poter svolgere le funzioni di controllo. Le materie previste spaziano tra sicurezza, antiterrorismo, antitaccheggio, utilizzo del metal detector, comunicazione e gestione del cliente e del pubblico, antincendio, primo soccorso, legislazione in materia di vigilanza non armata. Il corso ha una durata di 90 ore. L’iscrizione è gratuita, il costo di frequenza è di 490 euro.





© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO