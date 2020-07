È pronto il progetto per il «Parco dello sport»

CANNETO SULL'OGLIO (3 luglio 2020) - La giunta comunale guidata dal sindaco Nicolò Ficicchia ha approvato un progetto, redatto dal geometra Daniele Somenzi dell’ufficio tecnico comunale, di fattibilità tecnica ed economica di un’opera di rigenerazione urbana per realizzare nell’area del palazzetto dello sport comunale un nuovo polo sportivo multifunzionale. La delibera è stata approvata perché si è constatata «l’assenza agli atti di idonea ed adeguata documentazione progettuale relativa a possibili futuri interventi di iniziativa pubblica, a testimonianza della preoccupante mancanza di programmazione pluriennale degli investimenti, e del conseguente sviluppo del nostro Comune, ereditata dalla precedente amministrazione». L’esecutivo comunale ha pertanto ravvisato la opportunità e la necessità di dotarsi di specifiche progettazioni «al fine di inoltrare domande di finanziamento a valere sulle risorse che i diversi enti o leggi proporranno per il prossimo triennio». Investimento stimato in 900 mila euro.

