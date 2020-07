Incidente sulla provinciale Bassa per Casalmaggiore, 21enne in ospedale

SCANDOLARA RAVARA (1 luglio 2020) - Una 21enne di Gussola è rimasta ferita questa sera in seguito ad un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale Bassa di Casalmaggiore intorno alle 20,30. In direzione di Scandolara procedeva un trattore condotto da un 51enne di Gottolengo (Brescia). Dietro il mezzo agricolo viaggiava nella stessa direzione la Lancia Y condotta da una giovane di Gussola. Pare che il trattore abbia iniziato la svolta a sinistra per andare in una strada laterale ed è stato a quel punto che la Lancia Y ha urtato il mezzo agricolo. La vettura si è ribaltata. Sul posto l’autoambulanza della Padana Soccorso, l’automedica, i carabinieri del radiomobile di Casalmaggiore e i vigili del fuoco di Cremona. La ragazza è stata portata all’ospedale Maggiore di Cremona con codice giallo. Era cosciente.

