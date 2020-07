Una nuova casa per i vigili

SOLAROLO RAINERIO (2 luglio 2020) - L’ex ambulatorio comunale di Solarolo Rainerio è stato allestito come nuova sede della polizia locale dell’Unione Palvareta Nova (che comprende i Comuni di Solarolo, Voltido, San Martino del Lago e, fino alla fine di quest’anno, San Giovanni in Croce). «Recentemente — riferisce il presidente dell’Unione Vittorio Ceresini, sindaco di Solarolo Rainerio — come giunta abbiamo accettato il contributo di 22.803,79 euro erogato dalla Regione Lombardia per l’acquisto di dotazione strumentale e di un veicolo. In particolare prevediamo di acquistare un’auto ibrida, che verrà allestita nel modo opportuno, quattro ricetrasmettitori portatili, quattro microfoni da spalla, due fotocamere e un kit per l’educazione stradale».

