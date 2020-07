"Decessi in linea con i dati degli anni scorsi"

CASALMAGGIORE (1 luglio 2020) - "A Casalmaggiore nel mese di giugno abbiamo avuto 10 decessi, dato pienamente nella norma, addirittura 2 in meno dello scorso anno". Lo riferisce il sindaco Filippo Bongiovanni. "Solo 1 decesso era di persona covid positiva". Ecco il quadro aggiornato dei decessi mensili negli ultimi 3 anni:



NOV 2017: 13 NOV 2018: 13 NOV 2019:12

DIC 2017: 10 DIC 2018: 12 DIC 2019: 18

GEN 2018: 17 GEN 2019:15 GEN 2020: 15

FEB 2018: 17 FEB 2019: 10 FEB 2020: 14

MAR 2018: 8 MAR 2019: 14 MAR 2020: 51

APR 2018 13 APR 2019 14 APR 2020: 37



MAG 2018: 13 MAG 2019: 14 MAG 2020: 12

GIU 2018: 8 GIU 2019: 12 GIU 2020: 10



"Per quanto riguarda la situazione Covid - continua il sindaco -, attualmente positive sono 10 persone tra Casalmaggiore, Roncadello, Vicomoscano e Casalbellotto di cui 6 minori di 9 anni, tutte a domicilio. Le altre frazioni e le RSA sono covid free. Il numero complessivo dei positivi è 242, di cui 202 guariti e 30 deceduti, 17 uomini e 13 donne. Sono stati sostanzialmente 10 in tutto il mese di giugno i nuovi casi accertati di cui 8 negli ultimi 3 giorni, dovuti a due famiglie con minori interamente positive seppur asintomatiche. Sostanzialmente i capi famiglia lavorano in due diverse aziende fuori Casalmaggiore, che hanno avuto casi, così l'ATS facendo testare la famiglia intera, ha scoperto che tutti i componenti compreso i figli avevano il Covid. Ci aspettiamo nei prossimi giorni ancora alcuni casi, dato che è stato scoperto un focolaio, ancora non si sa di che dimensioni, in una azienda emiliana, dove lavorano alcuni nostri concittadini".

