Orienteering in golena con le mountain bike

MARTIGNANA DI PO (30 giugno 2020) - Orienteering in mountain bike lungo le capezzagne che collegano i campi nella zona compresa tra Martignana di Po, Casalmaggiore e Rivarolo del Re. Questa l’ultima iniziativa della Eridano Adventure Asd di Martignana di Po, che ha aderito al Progetto Giovani della Federazione Italiana Sport Orientamento e ha subito lanciato un progetto. «Abbiamo creato una mappa da Orienteering di 14 chilometri quadrati, espandibile, che funzionerà da base promozionale per una proposta allargata non solo ai giovani», spiega Andrea Visioli, «motore» di tante iniziative legate al podismo e allo sport in genere. La mappa - denominata Lamari-Ponte della Morra - è già stata sperimentata da alcuni giovanissimi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO