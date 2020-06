Colpo di scena, la fiera di Piazza Spagna si fa a luglio

CASALMAGGIORE (27 giugno 2020) - Colpo di scena che non può che far piacere alla cittadinanza: la fiera di Piazza Spagna si farà contrariamente a quanto era lecito aspettarsi. Dall'8 al 12 luglio cinque serate fra musica e film sul Listone nel rigoroso rispetto del distanziamento. "Ci sembrava triste abbandonare completamente la manifestazione - spiega la presidente della Pro loco Liliana Cavalli, organizzatrice dell'iniziativa - e allora appena il Governo ha dato il via libera agli spettacoli ci siamo organizzati allestendo un programma variegato che possa andare bene a tutto il pubblico". Un evento che potrebbe essere l'unico dell'estate non solo nell'ambito del comprensorio Oglio Po ma anche nel Cremonese. Ovviamente non ci sarà la parte gastronomica ma non mancheranno le attrattive.

