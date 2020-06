Motta San Fermo sicura, giro di vite sui limiti per le auto

CASALMAGGIORE (27 giugno 2020) - Dopo un anno di sperimentazione per arginare la velocità dei veicoli in transito a Motta San Fermo, il sindaco di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni ha tirato le somme e deciso di confermare i provvedimenti assunti. Lo ha fatto con una ordinanza finalizzata al «potenziamento delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale» con cui istituisce all'interno del centro abitato il limite massimo di velocità di 40 chilometri orari, nel tratto compreso tra i segnali di pericolo Dosso posti a 150 metri dal punto in cui sono stati installati i rallentatori di velocità.

Confermata anche la posa di 3 rallentatori di velocità, sotto forma di dossi artificiali, aventi un’altezza di 5 centimetri: uno installato in prossimità del numero civico 41, uno in corrispondenza del civico 10 e uno in prossimità del civico 42.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO