Ventenne in auto fa «strike» di segnali stradali

SAN GIOVANNI IN CROCE (26 giugno 2020) - Ancora un incidente stradale alla doppia curva di San Giovanni in Croce, in via Giacomo Matteotti, lungo la provinciale Asolana. L’episodio, avvenuto intorno all’una e 50 della scorsa notte, ha visto protagonista un 20enne residente a Casteldidone. Alla guida di una autovettura Suzuki, il ragazzo, proveniente da Piadena, stava procedendo con direzione Casalmaggiore, probabilmente diretto a casa. All’uscita della curva a sinistra dopo il rettilineo, il conducente ha perso il controllo del veicolo ed è uscito dalla carreggiata, finendo sul ciglio erboso posto tra il marciapiede attiguo alla muraglia di Villa Medici del Vascello e la sede stradale. La vettura ha infilato, abbattendoli, una serie di cartelli della segnaletica verticale. Una sorta di «strike».

