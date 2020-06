Sedicenne indiana muore annegata dopo essere caduta in un canale

FOSSACAPRARA-VIADANA (25 giugno 2020) - Tragedia a Fossacaprara. Una 16enne di nazionalità indiana, residente nella frazione di Casalmaggiore, è morta annegata in un canale artificiale, in cui è scivolata accidentalmente. L'allarme è scattato alla mattina da parte dei famigliari. Vane le ricerche fino a poco fa, intorno alle 16, quando il corpo senza vita della giovanissima è stato rinvenuto nello stesso canale nel territorio di Viadana, in zona Gerbolina. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri di Casalmaggiore e di Viadana. Si pensa all’incidente ma sulla vicenda indagano i militari.

