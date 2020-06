«Restauro dei monumenti. Omaggio alle nostre radici»

VOLTIDO (26 giugno 2020) - Perdere il passato significa perdere il futuro ed è attenendosi a questa massima che l’amministrazione comunale di Voltido ha dato il via a importanti lavori di restauro di beni legati alla memoria del paese, davanti al municipio e all’interno del cimitero. Le opere sono a cura dello Studio d’Arte Mantegna di Acquanegra sul Chiese,

«Stiamo facendo sistemare con una opera di pulizia generale il monumento ai Caduti appoggiato alla facciata del municipio», illustra il sindaco Giorgio Borghetti. Sul manufatto si trovano elencati i nomi di quanti, giovanissimi, hanno perso la vita in combattimento e per malattia. L’operazione non è ancora completata, come dimostra l’impalcatura ancora montata, ma i risultati sono già visibili perché il marmo ha riacquistato la colorazione candida originaria. Probabilmente andranno effettuati alcuni ritocchi ad alcuni nomi non più visibili.

