Croce Rossa: nuova sede finita, aperta e già operativa

CASALMAGGIORE (25 giugno 2020) - Il Comitato locale di Casalmaggiore della Croce Rossa Italiana da qualche giorno è operativo a tutti gli effetti nella nuova sede posta lungo l’Asolana. L’inaugurazione della fiammante struttura non si terrà a breve, però, come ci spiega il presidente Rino Berardi: «Abbiamo deciso di farla a dicembre, per rispetto nei confronti di quanti hanno perso la vita a causa del Covid-19. Anche noi abbiamo avuto delle perdite in questo periodo». Dopo 57 anni all’interno della casa di riposo Conte Carlo Busi, dunque, la Cri ha aperto una nuova fase ricca di prospettive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO