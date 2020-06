Ciclabile per Vicomoscano: «Ultimo tratto in sicurezza»

CASALMAGGIORE (24 giugno 2020) - «Costruiremo il tratto di ciclabile mancante in zona Eridanea, via Porzio, per la congiunzione completa con la ciclabile per Vicomoscano e sistemeremo le strade più dissestate». Il sindaco Filippo Bongiovanni e il vicesindaco Giovanni Leoni annunciano con soddisfazione i prossimi interventi finanziati dai contributi stanziati dalla Regione. Si tratta in totale di 3 miliardi di euro per la ripresa economica, a seguito dell’emergenza causata dal Covid-19.

