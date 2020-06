Blitz dei carabinieri nel cantiere PalaFarina

VIADANA (24 giugno 2020) - Blitz dei carabinieri del nucleo tutela del lavoro nella prima mattinata di ieri nel cantiere del PalaFarina. Almeno cinque mezzi dell’Arma si sono presentati in via Vanoni circondando la struttura per effettuare controlli accurati. Innanzitutto, sul rispetto delle condizioni di sicurezza, della disciplina dei sub appalti e per l’emersione di eventuale lavoro nero. Al momento non si conoscono le risultanze di tale operazione ma la vicenda fa tornare alla mente le segnalazioni alla Magistratura dell’ex direttore dei lavori Francesco Palumbo, dimessosi in accesa polemica con l’amministrazione comunale. Il tecnico aveva parlato di «inadempienze» rispetto ai ritardi della ristrutturazione del palazzetto dello sport crollato in seguito a una forte nevicata nel febbraio del 2015. Solo nelle prossime settimane se ne potrà sapere qualcosa di più ma la polemica politica è pronta a riaccendersi anche in considerazione della campagna elettorale aperta.

