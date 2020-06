A 86 anni si è spento Kramer Moggia, tra i fondatori della Filodrammatica

CASALMAGGIORE (23 giugno 2020) - All'età di 86 anni si è spento Kramer Moggia, figura molto conosciuta per aver fondato una delle autoscuole cittadine ma anche per la sua grande passione per il teatro. Nato a Casalmaggiore il 6 luglio 1933, Moggia, "da sempre appassionato di Teatro - lo ricorda Paolo Zani nel volume 'Casalmaggiore. Due secoli di storia' del Circolo Culturale Turati - è nei primi anni ‘70 tra i fautori della rinascita del Teatro casalasco e tra i fondatori della Compagnia Filodrammatica di Casalmaggiore costituitasi poi in Cooperativa per l’animazione e il Teatro, in data 26 novembre 1984. È appunto per la filodrammatica che scrive la sua prima commedia dialettale ’Na sìa ch’as sà mia àt chi la sìa (Una zia che non si sa di chi sia), dopo un’esperienza come traduttore di testi dall’italiano al dialetto. In seguito ha composto La löna la lüs, (La luna brilla), Còran…’89 (Corna…’89), Clemente La Salma, professione menagràm (Clemente La Salma, professione menagramo) - ricorda Zani -. Non si deve credere che nelle sue commedie ci sia solo un elogio per i bei tempi che furono: c’è sempre lo sforzo di analizzare la vicenda e di vivificarla con l’inserimento di personaggi casalaschi realmente esistiti pur non sempre coevi alla vicenda". Moggia lascia la moglie Giovanna e le figlie Daniela e Sunsearay.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO