Lite, urla e cocci di vetro sulle auto

CASALMAGGIORE (23 giugno 2020) - C’è una forte esasperazione anche tra i residenti della zona di via Pozzi e vicolo Centauro di Casalmaggiore per i comportamenti poco urbani che, soprattutto nel fine settimana, vengono tenuti da alcune persone. Urla e schiamazzi, bottiglie di alcolici lasciate qua e là con i rischi conseguenti, confusione fino a tarda ora. «Ho trovato la mia auto con i segni lasciati sulla carrozzeria da alcune bottiglie», racconta un uomo giunto al limite estremo della sopportazione, come testimonia il livello di discussione raggiunto. I momenti di tensione non sono mancati e rappresentano un campanello d’allarme. «Non ne possiamo più di gente che sbraita fino all’una di notte. Le persone hanno il diritto di vivere in tranquillità, di riposare, non è possibile continuare in questo modo».

