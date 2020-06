Festa con dj, rumori e proteste

PIADENA DRIZZONA (23 giugno 2020) - Quando ritrovarsi in compagnia travalica le regole della convivenza civile sfociando nell’eccesso, è inevitabile che le vittime delle esagerazioni finiscano per stufarsi di subire e si ribellino. Oppure che, com’è avvenuto, addirittura si allontanino dalle loro abitazioni per sedare l’esasperazione e far sbollire il nervoso.

È quel che è successo sabato in Vicolo Chiuso, dove un nutrito gruppo di origine africana si è ritrovato per una festa alquanto rumorosa, iniziata verso le 11 di mattina e terminata alle 22. «Una situazione assurda, insostenibile», dicono i residenti, lamentando disagi soprattutto «per il volume allucinante della musica, che si sentiva in via Libertà e in via Platina». Tipo impianto da discoteca, per intendersi. «Avevano pure il dj! Purtroppo questi del rispetto del vicinato se ne fregano altamente».

Inevitabilmente, non potendone più, qualcuno ad un certo punto ha chiamato i carabinieri. «Sono arrivati intorno alle 14.30 e hanno detto di spegnere fino alle 15.30 e questi dopo 10 secondi, mentre i militari erano ancora nel Vicolo, hanno riacceso l’impianto, ancora più forte. La cosa più umiliante è stato vedere i residenti andare fuori paese in preda al nervoso perché non ce la facevano più a restare in casa». I carabinieri sono stati chiamati una seconda volta alle 21.40.

Il sindaco di Piadena Drizzona Matteo Priori, interpellato sull’accaduto, commenta: «Hanno ragione coloro che si lamentano, quel che è avvenuto non va bene e ne è prova la necessità di chiamare i carabinieri».

