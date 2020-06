Lo yoga a Villa Medici del Vascello accende l’estate

SAN GIOVANNI IN CROCE (23 giugno 2020) - Nel primo giorno d’estate Villa Medici del Vascello è stata riaperta alle visite e alle attività all’aperto. In particolare, domenica dalle 9 a mezzogiorno si è tenuto «Il sentiero dello Yoga», a cura de «Il velo di Maya», con hatha yoga e yoga ratna, per festeggiare insieme la Giornata Internazionale dello Yoga. L’inizio è stato affidato alla meditazione, con una camminata, movimenti del risveglio e il saluto al solstizio d’estate con Angela Ruggeri, insegnante di Hatha Yoga dell’associazione culturale Armonia. Si è poi passati a sei saluti al sole e al sentiero dello yoga, con riflessioni sulle origini e sulla filosofia, a cura di Maddalena Zurtini, insegnante di Ratna Yoga dell’associazione Il velo di Maya. A seguire un approccio alla Yoga dinamico, con Gabriele Ferrari, insegnante di Ashtanga Yoga. Non è mancato il rilassamento sonoro con campane tibetane a cura di Cristina Frigeri, accompagnata da handpan con Andrea Capelli. Per ritrovare un altro momento simile a quello di domenica l’appuntamento è per venerdì 7 agosto.

