Ossigeno alle imprese tra l’Oglio e la via Postumia

PIADENA DRIZZONA (22 giugno 2020) - Nuove opportunità per il Distretto diffuso del Commercio «Tra Oglio e Postumia», costituito nove anni fa dall’aggregazione Aci 12, articolata in Piadena Drizzona (capofila), Calvatone, Tornata, Torre de’ Picenardi, Isola Dovarese e Pessina. Lo rende noto il vicesindaco e assessore a Bilancio, Finanza locale, Tributi, Attività economiche, Industria, Artigianato e Commercio di Piadena Drizzona Gianfranco Cavenaghi, sottolineando che la Regione Lombardia ha approvato il bando «Distretti del commercio per la ricostruzione economica, territoriale e urbana», finalizzato a sostenere i Distretti del Commercio, iscritti all’apposito elenco regionale, come volano per la ricostruzione economica territoriale urbana nei settori del commercio, artigianato, ristorazione e terziario, a seguito dell’impatto negativo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

«I titolari di attività di ristorazione, somministrazione o vendita diretta al dettaglio sono invitati ad inviare il questionario presente sul sito del Comune di Piadena Drizzona entro e non oltre il 27 giugno all’indirizzo comunepiadenadrizzona@pec.it», ricorda Cavenaghi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO