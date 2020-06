Crolla il cancello di casa , grave bimbo di quattro anni

VIADANA (21 giugno 2020) - Un pomeriggio di giochi di inizio estate bruscamente interrotto da un grave incidente domestico: pomeriggio da incubo per un bambino di 4 anni che ieri intorno alle 15.30 si è visto crollare addosso un pesante cancello in ferro. Un violento impatto sul capo del piccolo, che ha interessato in particolare la zona occipitale che si è immediatamente gonfiata. Attimi terribili per i famigliari che hanno sentito le urla del bambino e si sono precipitati a soccorrerlo. A quanto si è appreso, non è partita la chiamata al 118 ma sarebbero stati proprio i famigliari stessi a occuparsi del trasporto del minore verso il pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla (Reggio Emilia). Una volta arrivato è stato visitato dai sanitari che hanno allertato in pochi minuti l’elisoccorso di Parma. Fasi concitate nel corso delle quali i famigliari (un nucleo originario da un Paese dell’Est Europa) hanno atteso con trepidazione notizie confortanti dal personale medico. Tuttavia, la gravità della situazione ha ben presto convinto gli operatori a chiedere l’intervento dell’elicottero per il trasporto nel nosocomio della città ducale dove, tra l’altro, è attivo un reparto maxillo-facciale all’avanguardia.





