Centri estivi, il Casalasco parte

PIADENA DRIZZONA (21 giugno 2020) - «Dopo tante peripezie e impegni gravosi per rispettare le prescrizioni, lunedì 22 parte il centro estivo Summerlife organizzato dal Comune per i bambini dai 3 ai 6 anni non compiuti». A ricordarlo è l’assessore ai Servizi sociali Luciano Di Cesare, che ha lavorato alla redazione del progetto con Simona Tonini della cooperativa Frassati di Canneto sull’Oglio. Cooperativa che ha collaborato, fornendo due educatrici professionali, anche al centro estivo per i bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni, che si terrà, sempre a partire da domani, all’oratorio, a cura dell’Unità pastorale di Piadena, Vho e Drizzona. Sempre domani, dalle 9 alle 17, preceduto dal triage con misurazione della temperatura, inizia il centro estivo all’oratorio.

Soddisfatto anche il sindaco di Sabbioneta Marco Pasquali per l’avvio di varie iniziative grazie al coinvolgimento del sistema legato all’educazione di bambini e ragazzi.

