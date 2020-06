Borsa di studio Bazzani, scadenza prorogata al 15 novembre

PIADENA DRIZZONA (21 giugno 2020) - Il presidente del Rotary Club Piadena Oglio Chiese Gianfranco Tripodi ha deciso di prorogare fino al 15 novembre 2020, il termine per il deposito degli elaborati che parteciperanno alla borsa di studio intitolata a Marco Bazzani, il caposervizio della redazione di Casalmaggiore de La Provincia scomparso il 21 settembre 2019. «Il terribile momento che abbiamo attraversato, a causa del Covid 19, ha oggettivamente impedito uno svolgimento ed una partecipazione regolari - osserva Tripodi -. Poiché, come più volte ribadito, Marco ha rappresentato – e rappresenta – per tutti noi e, siamo convinti, per tutta le gente comune del nostro territorio, un punto di riferimento importante per passione, competenza ed umanità, riteniamo doveroso dare modo a quella borsa di studio di essere portata a compimento in tutta la sua potenzialità. Comunicheremo anche agli atenei interessati la proroga del termine: perché siamo certi che giovani appassionati del giornalismo, della sana voglia di raccontare il territorio e le mille sfaccettature, i volti, le preoccupazioni e le aspettative della gente, come magistralmente ha fatto ed insegnato Marco, ve ne siano ed abbiano bisogno di opportunità per poter inseguire sogni ed inclinazioni. E tutto questo, nel nome di Marco Bazzani, per noi che lo abbiamo conosciuto e vissuto in modo pieno, ha un sapore bellissimo: che cercheremo di onorare nel miglior modo possibile e con tutto l’affetto e la stima che per lui sempre nutriremo», conclude il presidente del Rotary Club.

