Parma Capitale, App e sito «made in Casalmaggiore»

CASALMAGGIORE (20 giugno 2020) - Sono stati creati, ideati e realizzati da Fabbricadigitale, azienda di information technology di Casalmaggiore, il sito web e la App di Parma capitale italiana della cultura. Il lancio è avvenuto ieri e oggi ed in essa si trovano tutti i contenuti e gli eventi dell’iniziativa. E' disponibile sia per Android che per Ios e il nome ricorda anche il periodo storico e le difficoltà legate al Coronavirus, che di fatto hanno impedito alla città emiliana di essere capitale a tutti gli effetti. Non a caso, infatti, per scaricarla bisogna digitare ‘Parma 2020+21’.

