Nuova rete idrica. Giù l’acquedotto

GUSSOLA (21 giugno 2020) - Nuove vasche per l’acquedotto sovracomunale di Gussola e Martignana di Po e abbattimento della torre piezometrica pendente posta nel parco Lombardi. In estrema sintesi questi sono gli interventi programmati da Padania Acque nel progetto di fattibilità economica condiviso e approvato dalla giunta comunale. Tutto parte dal fatto che i Comuni di Gussola e Martignana di Po sono attualmente uniti in un unico acquedotto sovracomunale alimentato da pozzi posti nei due centri, da un impianto di potabilizzazione sito a Gussola e da due serbatoi di stoccaggio presenti in entrambi i paesi. Il sistema presenta attualmente forti criticità legate alla vetustà dei serbatoi pensili e dell’adduttrice. Inoltre la stabilità del serbatoio pensile di stoccaggio di Gussola ha manifestato, nel decennio trascorso, una lenta ma progressiva inclinazione della struttura. Questo fatto, unito ad un degrado generalizzato del calcestruzzo del traliccio di supporto e della paretina di coibentazione del serbatoio posto alla sommità della struttura, ha portato alla decisione di prevedere la realizzazione di una nuova e moderna centrale di acquedotto per soddisfare il fabbisogno idrico-potabile dei due Comuni in modo efficiente e sicuro per i prossimi trent’anni. A questo intervento seguirà la demolizione del serbatoio pensile di Gussola, con la bonifica dell’area sulla quale sorge attualmente. L’importo totale del primo lotto ammonta a 1 milione di euro. L’area individuata, di concerto con l’amministrazione comunale di Gussola, per la creazione delle nuove vasche si trova in piazza Pietro Nenni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO