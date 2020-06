Casteldidone, paese senza medico

CASTELDIDONE (20 giugno 2020) - Ieri è stato l’ultimo giorno di lavoro per Giuseppe Menonna, storico medico di medicina generale di San Giovanni in Croce. La pensione di Menonna però priverà Casteldidone – come successo in passato per altri paesi del territorio come Ca’ d’Andrea e Solarolo Rainerio – dell’ambulatorio in paese in quanto, al momento, nessun medico si è proposto per rilevare la condotta. Menonna, 70 anni compiuti lo scorso aprile, ha svolto questo lavoro sul territorio dalla metà degli anni ‘80 con ambulatorio a Casteldidone, San Giovanni e Piadena. Ufficialmente in pensione dal primo aprile, aveva accettato la proposta di Asst Cremona di incarico provvisorio per il periodo di Coronavirus. «Ringrazio il dottor Menonna per il lavoro svolto in questi anni in paese, lo ringrazio ancor di più per essere rimasto tre mesi in più durante l’epidemia di Coronavirus», ha detto il sindaco di Casteldidone Pierromeo Vaccari. Il primo cittadino fa anche un appello ai medici del territorio per l’eventuale disponibilità a subentrare.

I Comuni di Casteldidone e San Giovanni, per favorire le persone anziane, hanno attivato la scelta di cambio medico in municipio, ma sarà sempre possibile recarsi presso gli uffici Ats Valpadana di Casalmaggiore o farlo online sul sito www.regione.lombardia.it

