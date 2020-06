A Martignana di Po distribuzione di mascherine grazie a una donazione

MARTIGNANA DI PO (19 giugno 2020) - "Grazie alla donazione di 2.100 mascherine da parte di un generoso cittadino, domenica 21 giugno ogni famiglia riceverà una confezione contenente tre mascherine chirurgiche". Lo annuncia il sindaco Alessandro Gozzi: "Ringraziamo per la donazione sottolineando la sensibilità mostrata in questo periodo difficile".

Il sindaco aggiunge che "al fine di restituire l'importo pagato anticipatamente di servizi scolastici come il trasporto ed il pre-scuola, sono state inviate lettere di richieste del codice IBAN a tutte le famiglie interessate, circa 87, per procedere poi in tempi brevi al rimborso".

