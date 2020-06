Sepoltura dimenticata, oblio e poi il recupero

VHO DI PIADENA (19 giugno 2020) - Dignità restituita a una defunta, Iolanda Balbo, dimenticata per anni, la cui bara era stata sepolta in terra senza che poi venisse realizzata la tomba o almeno venisse messo qualche segno distintivo della sepoltura. Grazie alla collaborazione di Carlo Belletti dell’impresa di onoranze funebri Ghidotti e Murelli, ora è stata data una sistemazione provvisoria alla tomba della signora. La vicenda si è sviluppata all’interno del cimitero di Vho, nelle vicinanze del collegamento con la parte nuova, ed è giunta a una conclusione positiva dopo l’intervento del consigliere comunale Luigi Pagliari. «La signora Balbo, milanese, ospite della casa di riposo - racconta il consigliere -, era deceduta nel 2017 e i suoi cari avevano deciso di seppellirla nel cimitero vecchio di Vho. La bara venne tumulata all’interno della tomba acquistata precedentemente da un nipote della signora. Il contratto di tumulazione dice che entro tre mesi devono essere terminati i lavori ma nessuno li ha mai controllati». Fatto sta che il tempo è trascorso senza che in superficie venisse realizzato nulla. Lentamente la terra si è appiattita e gradualmente la ghiaia dei vialetti adiacenti ha coperto tutto. Irreperibili da anni i famigliari.

