Farmacie, «Il 2019 anno record»

CASALMAGGIORE (19 giugno 2020) - Anno record, il 2019, per l’Azienda Farmaceutica Municipale che ha ottenuto il miglior risultato dalla trasformazione dell’AFM srl in società multiservizi, avvenuta nell’esercizio 2003. «Siamo soddisfatti dei risultati conseguiti nell’esercizio 2019: pur in un contesto più complesso del previsto, l’Azienda Farmaceutica Municipale srl ha confermato la capacità di raggiungere l’obiettivo aziendale di creazione valore per l’azionista e socio unico, ovvero il Comune di Casalmaggiore e i suoi cittadini». Il presidente di AFM Marco Ponticelli tira le somme dello scorso anno e snocciola i dati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO