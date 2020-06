San Giovanni esce dall’Unione Palvareta Nova

SAN GIOVANNI IN CROCE (18 giugno 2020) - Era solo questione di tempo, ma si può dire fosse ‘nell’aria’ da parecchio la volontà dell’amministrazione comunale di San Giovanni in Croce di uscire dall’Unione dei Comuni Palvareta Nova, che include anche Solarolo Rainerio, Voltido e San Martino del Lago.

Lunedì alle 21 il consiglio comunale convocato dal sindaco Pierguido Asinari e riunito via Skype sarà chiamato a votare sul «Recesso del Comune di San Giovanni in Croce dall'Unione lombarda di Comuni Palvareta Nova».

Il tema era stato posto all’attenzione pubblica nell’aprile del 2019 dai consiglieri di minoranza della lista «Il Comune per tutti», che aveva chiesto di sapere come stessero le cose. Il sindaco aveva spiegato che erano «ancora in atto valutazioni delicate. Negli ultimi anni si sono evidenziate diverse problematiche legate alla gestione dell’ente, problematiche non di dominio pubblico, come per esempio mancate scelte di investimento o una drammatica gestione degli uffici». La minoranza contestò anche le spese effettuate dal Comune per l’affidamento di un incarico legale per una valutazione sull’uscita da Palvareta Nova.

