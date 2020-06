Targhe di bronzo con detti in vernacolo, ecco la 'città dei proverbi'

CASALMAGGIORE (17 giugno 2020) - Targhe di bronzo con i detti in vernacolo locale su un centinaio di edifici pubblici e privati. Così Casalmaggiore diventerà la “città dei proverbi”, unica in Italia con questa particolarità che appare destinata ad avere una forte valenza di richiamo turistico. E lo diventerà grazie al progetto presentato questa mattina dalle 10 in sala consiliare dall’ideatore Giuseppe Boles e da Paolo Zani che ha subito abbracciato l’idea, così come ha fatto il Comune, rappresentato dall’assessore alla Cultura Marco Micolo. Il tutto con la collaborazione di un esperto riconosciuto di dialetto come Giampietro Tenca, prezioso collaboratore del nostro giornale proprio per le pagine sul dialetto casalasco (nonchè autore di testi sugli ‘scutmai’, i soprannomi), e da uno storico locale altrettanto appassionato come Costantino Rosa. L’iniziativa ha il sostegno concreto della Pro loco di Casalmaggiore, della Camera di Commercio di Cremona, che finanzierà l’operazione al 50 per cento, presente in collegamento video con Maria Grazia Cappelli, del Lions Club, rappresentato dal presidente Alberto Bernini, e dai Rotary Club Casalmaggiore-Viadana-Sabbioneta, presente con Gianluca Bocchi, e dal Rotary Oglio Po.

