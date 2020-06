Raid e devastazione alla Baslenga, filmati alcuni ragazzi

CASALMAGGIORE (18 giugno 2020) - Il giorno dopo la devastazione del magazzino dell’associazione Atletica Interflumina il bilancio dei danni risulta ancora più pesante, come conferma il presidente Carlo Stassano: “I due pulmini sono andati. La parte anteriore destra del Ducato è stata fusa dalle fiamme, e anche lo Scudo è stato interessato in modo pesante”. I locali adesso sono stati chiusi: “Sto aspettando che qualcuno venga a fare delle verifiche, vedremo. Il Comune ha la sua assicurazione, noi abbiamo la nostra. Andrà fatta una valutazione accurata dei danni”. Sul fronte delle indagini, è emerso che le telecamere dell’Avis, la cui sede fronteggia il centro sportivo Baslenga, hanno ripreso qualcosa: “Ragazzi in pantaloncini corti, in bicicletta”.

