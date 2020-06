La materna modello ora rischia la chiusura

CASTELDIDONE (17 giugno 2020) - Una realtà di livello eccellente che rischia di chiudere se non ci saranno iscrizioni in numero sufficiente. Parliamo della scuola dell’infanzia Aporti di Casteldidone, già oggetto nello scorso mese di dicembre di un appello da parte delle mamme dei bimbi frequentanti. Mamme che ora richiamano l’attenzione sulla possibilità di iscrivere i propri figli entro sabato per l’anno scolastico prossimo. E proprio sabato è il giorno in cui verranno tirate le somme, come ci ha confermato il sindaco Pierromeo Vaccari. «Attualmente - dicono le mamme - gli iscritti sono 11, ma si spera che possano arrivare altri bimbi, almeno 5 o 6».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO