Vandali in azione: incendio, danni e furti al Centro Baslenga

CASALMAGGIORE (16 giugno 2020) - Vandalismi, furti e incendi all’Interflumina questa mattina. “Sono arrivato qua alle 8 per l’accoglienza dei ragazzi del centro estivo e ho visto del fumo sotto il terrazzo”, racconta il presidente Carlo Stassano. “Mi si è presentato un disastro nel magazzino. Il trattorino tosaerba è stato incendiato ed è rimasto solo lo scheletro, dopo che erano state asportato le batterie. Danneggiata la carrozzeria dei due pullmini, bruciate dieci aste per il salto con l’asta, il triciclo usato per i disabili è finito nel giardino del centro di medicina dello sport, il quadro elettrico è andato”. Sul posto i vigili del fuoco. “Domenica - racconta Stassano - avevo denunciato il furto di un decespugliatore e di altre attrezzature come i soffioni. In più era stato rotto un vetro della palestra”. I danni sono ingenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO