Impianto da motocross nell’area Gerbolina

VIADANA (16 giugno 2020) - Un nuovo terreno e una nuova pista di motocross per Viadana. L’amministrazione comunale ha emesso l’avviso pubblico per l’affidamento in concessione della costruzione e della gestione di una nuova area comunale in via Gerbolina per la realizzazione di un nuovo impianto di motocross.



«L’impianto comunale di via Gerbolina è destinato principalmente allo svolgimento del motocross in forma agonistica o amatoriale, nonché attività ricreative e sociali, e attività correlate al benessere psicofisico della persona, il tutto nel rispetto delle normative vigenti», spiega la manifestazione d’interesse. La nuova pista si svilupperà su una lunghezza di 1400 metri, oltre ad avere una pista di prova con lunghezza di 320 metri.

