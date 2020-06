«Nuova» Brescia-Parma, via i passaggi a livello

CASALMAGGIORE (16 giugno 2020) - Come intende fare lungo la linea Mantova-Milano, Rete Ferroviaria Italiana vorrebbe eliminare i passaggi a livello anche lungo la Parma-Brescia. Nel periodo dell’emergenza Covid, Rfi ha infatti contattato sul tema il Comune di Casalmaggiore, con particolare riferimento alla situazione dei passaggi a livello che attraversano la città e le frazioni. Da alcuni mesi, Rfi con lo scopo di velocizzare la linea, cosa emersa nella visita agli uffici di via della Breda nell’agosto 2018 da parte del sindaco Filippo Bongiovanni, ha alcuni fondi e proposte per il superamento di alcuni passaggi a livello, dunque sta contattando i diversi comuni della linea.

L’appuntamento in videoconferenza con alcuni ingegneri di Rfi è programmato per lunedì 22 giugno, con data di riserva il lunedì successivo, in caso di imprevisti.

Lo scopo di fatto è esaminare la possibilità di sopprimere alcuni passaggi a livello. Il sindaco e il vice Giovanni Leoni, assieme ai rappresentanti dell’ufficio tecnico, sentiranno quali proposte Rfi intenda mettere in campo.

