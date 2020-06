Razzismo, i giovani non ci stanno

CASALMAGGIORE (14 giugno 2020) - «Quando ci dite negro, ladro, zingaro, esprimete un pregiudizio, accusando gli altri di inferiorità, e questo significa discriminazione». Parole accolte da tanti applausi quelle espresse oggi pomeriggio in piazza Garibaldi dalla giovane Zineb Mouachi, tra le organizzatrici del flash mob antirazzista che ha richiamato alle 18.30 un’ottantina di persone sul listone. Tra i volti noti, i consiglieri comunali Mario Daina e Pierluigi Pasotto, il professor Stefano Prandini, il parroco di Bozzolo don Luigi Pisani, il presidente dell’Anpi di Casalmaggiore Giancarlo Roseghini. Tanti i giovani, ma le varie categorie anagrafiche erano un po’ tutte rappresentate.

Diversi i cartelli portati dai partecipanti alla manifestazione, come da invito: «Basta violenza», «Sulla luna i razzisti», «Tu non uccidere, bianchi e neri cittadini», «il razzismo non è un’opinione, è un crimine», «Il razzismo uccide». Poi un riferimento ai migranti che attraversano il Mediterraneo spesso trovando la morte: «A largo della Libia sul filo dell’Egeo giace il privilegio di ogni europeo». E naturalmente «Black Lives Matter», dal nome del movimento che sta ispirando tutte le iniziative antirazziste che da settimane si tengono in ogni parte del mondo dopo l'uccisione di George Floyd da parte della polizia di Minneapolis.

