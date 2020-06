SpaventaCappella davanti alle case

CASALMAGGIORE (14 giugno 2020) - Anche se non è tenuta come nelle precedenti sei edizioni all'oratorio, “SpaventaCappella”, la rassegna degli spaventapasseri organizzati dal circolo Acli Sant'Agata su idea di Giuliano Braga, ha avuto luogo in una modalità diffusa, davanti alle case. D'altronde gli abitanti di Cappella in passato si sono sempre dati da fare anche personalmente, al di là degli spazi ufficiali. Inevitabili i riferimenti alla pandemia, come emerge dalla raffigurazione di una donatella Appare anche una Pensione Marilena, per una vacanza dopo Quarantena, con norme precise per accedere: “Si accetta prenotazioni solo per i residenti in Lombardia”. C'è anche uno spaventapasseri un po' triste: “Non spavento più nessuno, vado in pensione”. Ironia sulle “100 autocertificazioni del 2020”, mentre nel 1348 “Boccaccio firma 100 novelle” per il Decamerone. Tra gli autori ci sono anche i bambini della scuola dell'infanzia di Cappella: “Con la scuola di Cappella la festa sarà ancor più bella – assicurano -. Con paglia e fieno si farà un bel gioco ed ecco qua! Lontani come tanti pezzettini uniremo i cuoricini, per sentirci più vicini. E quando si potrà una grande festa si farà”. Non manca un riferimento all’ultima polemica di Sanremo con una rappresentazione di Morgan che chiede “Dov’è Bugo?” e c’è pure un richiamo antirazzista.