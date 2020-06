Durante la lite, le minacce con un coltello: denunciato 24 enne

VIADANA (14 giugno 2020) - I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Viadana hanno denunciato un 24 enne italiano residente a Viadana per possesso ingiustificato di armi. I militari, intervenuti presso un locale della zona su richiesta di un privato cittadino, fermavano il giovane che poco prima, nel corso di una lite scaturita per futili motivi, aveva minacciato un addetto alla sicurezza con un coltello. Nelle fasi concitate della lite, il 24 enne, in evidente stato di ubriachezza, perdeva l’arma, che veniva prontamente messa in sicurezza da uno degli avventori e il contestuale arrivo degli carabinieri permetteva di riportare la situazione alla normalità. A seguito degli immediati accertamenti, i militari sequestravano il coltello a serramanico e denunciavano in stato di libertà il 24enne per porto ingiustificato d’armi. Sono comunque in corso ulteriori accertamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO